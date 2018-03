Torino, il legale: “Halili Elmahdi non preparava attentati”

Lo afferma il suo avvocato difensore Enrico Bucci. "Non risulta nemmeno che abbia esortato qualcuno a compiere atti violenti"

“Halili Elmahdi non preparava attentati”. E’ quanto emerso dalle parole del suo avvocato Enrico Bucci.

Il legale del giovane arrestato ieri a Torino ha poi affermato. “Non risulta nemmeno che abbia esortato qualcuno a compiere azioni violente. Ci sono solo dei discorsi, che spesso capita di sentire in giro”.

Il giovane italo marocchino era comunque molto seguito su Facebook, anche dagli italiani. La conferma è arrivata anche dalle carte dell’inchiesta.

Nell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Ambra Cerabona viene citato il caso di un video con un sermone di Anwar al Awlaki, conosciuto come “il Bin Laden di internet“, che dopo essere stato condiviso da Halili sulle proprie piattaforme ha raccolto in pochissimo tempo 124 visualizzazioni in più.

Gli inquirenti hanno anche scoperto, che contattava italiani, in alcune chat private, che avevano manifestato interesse verso l’attività dello stato islamico.