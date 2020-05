Torino, il Pd chiude ad Appendino: “Secondo mandato improponibile”

Dopo l’apertura in diretta tv della sindaca di Torino, Chiara Appendino, in merito a una possibile ricandidatura col sostegno del Pd, arriva la replica dei dem affidata a Mimmo Carretta.

“A noi sta a cuore la mobilità sostenibile e l’equità sociale, la vocazione internazionale della città e la sua anima industriale. Istanze a cui questa amministrazione non ha dato risposte e che rendono improponibile un Appendino bis – ha scritto su Facebook il segretario metropolitano del Pd di Torino -. Anzi, a dire il vero è cosa che non ci riguarda, né le strategie del Pd sono legate alla sua decisione, dato che siamo impegnati a creare un’alternativa che sia discontinua con la sua amministrazione. La conversione dell’Appendino verso posizioni che sosteniamo da sempre, in vista delle elezioni, risulta tardiva e strumentale”.