Torino, il pomeriggio di follia di un 28enne in stazione e all’ospedale: arrestato

Prima ha aggredito gli agenti della Polfer e rotto una porta nello scalo di Villastellone, poi ha distrutto la vetrata del triage dell’Oftalmico in via Juvarra

Un pomeriggio di autentica follia. Protagonista un 28enne italiano con precedenti, che ha prima aggredito gli agenti della Polfer nella stazione ferroviaria di Villastellone, nel Torinese, rompendo anche una porta di vetro (è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio, danneggiamento aggravato e lesioni), poi ha successivamente distrutto la vetrata del triage dell’ospedale Oftalmico in via Juvarra, sradicandola dalla parete.

In compagnia di una donna, è stato intercettato dagli agenti della squadra volante in piazza XVIII dicembre angolo via Cernaia. Non pago, li ha minacciati tentando quindi di colpirli con diverse gomitate. Il 28enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato in stato di libertà per minacce e danneggiamento.