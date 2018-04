Torino, il ponte di Pasqua è un successo: 32mila visitatori al Reggia di Venaria, 23mila all’Egizio

Il weekend di Pasqua ha fatto registrare numeri molto positivi (e in crescita rispetto allo scorso anno) in termini di visite per il capoluogo piemontese. In 32mila, da sabato a lunedì, hanno scelto la Reggia di Venaria Reale. Inoltre 3mila persone hanno partecipato alle tre serate di Tango Reale.

Positiva l’affluenza al Museo Egizio: nel ponte di Pasqua superata quota 23.500 presenze (6.800 soltanto nel giorno di Pasqua). Sono stati 5.300 i visitatori, molti dei quali stranieri, al Museo Nazionale dell’Automobile di Torino. Più di 17mila le presenze al Museo Nazionale del Cinema.