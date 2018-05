Torino, il presidente Cairo guarda al futuro: “Ripartiremo con Mazzarri”

C’è un po’ di rammarico in Urbano Cairo, quando parla della stagione del suo Torino. Il presidente granata, presente presso lo stand del Corriere della Sera al Salone del Libro, ha così commentato il campionato che sta per volgere al termine. “Volevamo l’Europa, investendo circa 45 milioni di euro. Abbiamo 48 punti e mancano ancora due partite, vediamo come finirà”.

Tra poco il Torino scenderà in campo contro la Spal, ma Cairo guarda già al futuro. “Ripartiremo dalla campagna acquisti, ma meglio non fare troppi proclami. Ovviamente andremo avanti con Mazzarri”.