Torino, il professore aggredito si difende. “Ridicolo e offensivo dire che sono omertoso”

E’ tornato a parlare Paolo Idone, il docente dell’istituto Russell Moro di Torino aggredito dopo aver punito uno studente a causa di un ritardo.

professoIl professore ha inviato una lettera al sindacato Cub Scuola, nella quale ha spiegato la sua situazione personale. “E’ offensivo e ridicolo ipotizzare un atteggiamento omertoso da parte mia, che mi trasformerebbe da vittima a carnefice. Nei confronti del ragazzo non ho alcun rancore e non ho nessun desiderio di agire Mi limito a ricordare che in quel frangente è stato trattato col massimo rispetto e che nulla può giustificare il dopo. Gli aggressori non sono di mia conoscenza pertanto, non avendo la possibilità di individuarli, ritengo sia un compito delle forze dell’ordine, in quanto credo sia un fatto dovuto da parte delle Istituzioni. In ogni caso valuterò con calma come muovermi anche sulla base dei consigli del mio legale e del mio sindacato. In questo momento mi sta aiutando molto la solidarieta’ dei tanti colleghi di oggi e di ieri, gli allievi e i tanti ex allievi, tutto il personale della scuola che mi hanno dimostrato vicinanza, stima ed affetto”.

Intanto il papà dello studente ha incontrato il legale di Idone, l’avvocato Basilio Foti. “Non so chi abbia aggredito il professore – ha dichiarato l’uomo- Non c’entro nulla, mi ero recato a scuola perché mio figlio ha problemi di salute ed ero stato chiamato”.