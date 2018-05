Torino, il Whitemoon suona le note di Vasco

Nella serata "Generazione over 30" sarà possibile ascoltare i più grandi successi del Comandante

Oltre all’attesissimo live di Vasco Rossi che domani sera allo Stadio Grande Torino inizierà proprio da Torino (e con l’inevitabile sold out) il suo “Non stop live 2018” destinato a diventare l’evento dell’estate, nel vicino Whitemoon, palcoscenico situato all’interno del PalaAlpitour che confina proprio con lo Stadio, dalle 21 va in scena un’originale “Generazione Over 30” con sottofondo, appunto, la musica di Vasco.

Ma, per chi vuole ballare si proseguirà fino alle 3, con tre aree musicali diverse. Lo spazio centrale dove dominano la musica commerciale e il revival, l’area latina tra salsa, merengue, bachata e reggaeton e l’house area, nell’appuntamento intitolato Sonika. Apre la serata l’apericena sulle note di Vasco Rossi (ingresso con consumazione a 10 euro).