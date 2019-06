Torino, impatto fatale tra auto e moto nella notte: muore 27enne [FOTO]

Gravissimo incidente stradale nella notte a Torino. Intorno alle 3.20 una Chevrolet Aveo condotta da un cittadino italiano di 29 anni residente a Torino, con un altro passeggero a bordo, è andata a collisione con una Kawasaki ZR7 condotta da un 27enne di nazionalità moldava, residente a Beinasco.

La Chevrolet stava percorrendo la perimetrale di piazza Sabotino in direzione centro città, il 27 a bordo della moto invece si immesso in via Monginevro da corso Trapani in direzione piazza Sabotino. L’impatto, purtroppo, si è rivelato fatale: il motociclista, nonostante le cure prestate dai sanitari del 118 intervenuti in poco tempo, è deceduto sul posto.