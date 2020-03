Torino, importavano grossi quantitativi di droga: smantellata rete di trafficanti [VIDEO]

Uno di essi è stato arrestato anche per sfruttamento della prostituzione

Ritenuti responsabili, a vario titolo, di concorso in traffico internazionale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nei confronti di una decina di indagati è stata un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Uno di essi è stato arrestato anche per sfruttamento della prostituzione.

I carabinieri del Comando Provinciale, nel corso delle indagini condotte sul territorio nazionale e all’estero, hanno sequestrato oltre 4.5 tonnellate di marijuana, 36 kg di cocaina, 62 kg di hashish e 4lt. di olio (di hashish), per un valore complessivo di 8 milioni di euro . Bloccati inoltre 15 corrieri.