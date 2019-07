Torino, imprenditore denuncia i suoi strozzini e li fa arrestare [VIDEO]

In manette due usurai che, dal 2015 a oggi, attraverso violenze e minacce ai danni della vittima hanno preteso interessi fino al 300%

Ha trovato il coraggio di dire basta e denunciare i suoi strozzini ai carabinieri. Così i militari del nucleo investigativo del comando provinciale di Torino, nell’ambito di un’attività di indagine delegata dalla Procura, hanno arrestato Domenico Trignani, 59 anni, di Condove, e sottoposto a fermo Luigi Cucinelli, 57enne imprenditore di Torino, per usura.

INTERESSI DEL 300%

I due, dal 2015 a oggi, a fronte di prestiti per 57.000 euro, hanno preteso e ottenuto da un imprenditore torinese, attraverso violenze e minaccia, il pagamento di 202mila euro quali crediti usurari.

La vittima si è rivolta ai carabinieri per denunciare la sua difficile situazione e i militari hanno organizzato un servizio di osservazione e intercettazione in occasione di un incontro fissato tra le parti.

INCASTRATI A COLLEGNO

L’incontro e lo scambio di denaro è stato fissato a Collegno, sotto il controllo dei carabinieri, dove è stato arrestato Trignani dopo che quest’ultimo ha ricevuto dall’imprenditore 230 euro, somma poi recuperata e sottoposta a sequestro.

E’ stato fermato anche Cucinelli, rintracciato a Torino, in via Asinari di Bernezzo, e sottoposto a fermo di indiziato di delitto. In seguito a successive perquisizioni è stata rinvenuta e sequestrata la somma di 14.000 euro, probabilmente provento di analoghe condotte delittuose.