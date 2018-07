Torino, in 200 al flash mob con le magliette rosse per il dramma dei migranti [LE FOTO]

INVASIONE ROSSA IN VIA GARIBALDI

Sono almeno in duecento i torinesi che, questa mattina, hanno aderito al flash mob in via Garibaldi in segno di solidarietà con i tanti migranti, e in particolare i più piccoli, morti in mare.

Tutti indossano magliette rosse, proprio come i bimbi sui barconi che solcano il Mediterraneo nel viaggio della speranza.

All’iniziativa lanciata da don Luigi Ciotti di Libera e Gruppo Abele, copn Arci, Legambiente, Anpi, ha partecipato anche l’assessora regionale all’Immigrazione, Monica Cerutti: “Ho voluto lanciare tre messaggi durante l’invasione di via Garibaldi da parte delle magliette rosse. Il primo, è che serve coerenza da parte della politica: i diritti umani devono venire al primo posto, prima di tutto. Il secondo, è che serve responsabilità: i problemi degli italiani non sono i migranti ed è irresponsabile mandare messaggi che possono creare divisioni, avvallare comportamenti razzisti. Infine, è necessario riannodare i fili di una comunità che si fondi sui valori della solidarietà e giustizia sociale”.