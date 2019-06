Torino, in arrivo i monopattini elettrici: “entro 2-3 mesi al via la sperimentazione”

Torino si prepara a sperimentare i monopattini elettrici. Lo ha annunciato la sindaca Chiara Appendino su Facebook: “La buona notizia è che questa mattina il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha firmato il decreto micromobilità, grazie al quale potranno partire le sperimentazioni relative alla micromobilità, di cui fanno parte proprio i monopattini”.

“Ad oggi il problema – spiega – è che questo tipo di mezzi non è regolamentato dalla normativa vigente. La sperimentazione permetterà proprio di testare queste soluzioni in contesto urbano. Torino è pronta: faremo in modo di poter concretizzare queste sperimentazioni nel minor tempo possibile. I bandi sono pronti. Verosimilmente entro due o tre mesi i primi monopattini elettrici saranno già sulle nostre strade. Per un trasporto integrato, più veloce e sostenibile”.