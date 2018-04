Torino, in arrivo nuovi alberi in strade e parchi cittadini

Proseguono, a Torino, i lavori avviati a metà febbraio della messa a dimora di centinaia di alberi. Si tratta di una parte delle piante ancora da sistemare delle 1.200 previste dal piano lanciato alla fine del 2015, e dei 630 alberi che quest’anno renderanno più verdi i quartieri Mirafiori sud, Nizza-Millefonti-Lingotto-Filadelfia e le Circoscrizioni 5 e 6, nell’ambito del progetto AxTo. Un’attività grazie alla quale anche per il 2018 probabilmente la città avrà un rapporto positivo tra alberi messi a dimora e abbattuti, mantenendo la tendenza in atto dal 2016.

LE INIZIATIVA IN PROGRAMMA LA PROSSIMA SETTIMANA

La prossima settimana, inoltre, saranno messi a dimora gli ultimi 36 dei 44 alberi donati da 36 cittadini nell’ambito dell’iniziativa “Regala un albero alla tua città”, facendo cosi’ salire a 650 le piante offerte in 10 anni da 439 donatori. Prosegue, inoltre, l’iniziativa “1000 alberi per Torino” avviata dall’amministrazione nel novembre 2016 in occasione della Giornata Nazionale dell’albero, con il coinvolgimento di cittadini e associazioni. Tre gli appuntamenti di forestazione urbana partecipata finora realizzati, in Lungo Stura Lazio, via Zino Zini e via Gorini nei pressi dell’inceneritore e sono ora in corso di definizione ulteriori giornate.