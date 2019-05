Torino, in auto con un quintale di marijuana: due arresti [LE FOTO]

Maxi sequestro da un quintale di marijuana a Torino. L’operazione è stata portata a termine, venerdì pomeriggio, dagli agenti della squadra mobile: in manette A.A., un italiano di 42 anni residente ad Asti, e P.E., un albanese di 38 anni domiciliato a Torino (entrambi incensurati).

IL FATTO.

Il 42enne stava transitando lungo corso Siracusa a bordo di una Ford C Max e, alla vista di una pattuglia, ha cambiato subito di direzione di marcia. Gli agenti, però, sono riusciti a notare che un panno copriva dei pacchi piuttosto voluminosi adagiati sui sedili posteriori. Dei poliziotti in borghese hanno quindi seguito il veicolo fino in via Lancia, dove si è fermato in prossimità del cortile di uno stabile. Sul posto è poi arrivato anche l’albanese: a questo punto sono entrati in azione gli agenti della squadra mobile.

Nascosti nel bagagliaio e sui sedili posteriori dell’auto c’erano numerosi involucri avvolti in nylon di colore rosso contenenti marijuana per un peso complessivo di 98 chili.

Successivamente è stato perquisito l’appartamento dell’albanese, dove sono stati trovati tre bilancini di precisione e tutto il materiale per il confezionamento della droga. Sequestrate anche diverse borse di juta.