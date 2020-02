Torino, in casa aveva oltre 400 grammi di marijuana: 25enne in manette

Blitz della polizia in un appartamento del quartiere San Donato

Blitz degli agenti del commissariato San Secondo in un appartamento nel quartiere San Donato di Torino. All’interno sono stati trovati più di 400 grammi di marijuana: in manette è finito un 25enne italiano, incensurato. Quando i poliziotti sono entranti in casa, c’era anche la fidanzata del giovane, sorpresa a consumare marijuana.

In un armadio di una delle camere da letto, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato una busta di plastica contenente oltre 400 grammi di marijuana, nonché un portagioie che custodiva 210 euro, in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell’illecita attività. Il venticinquenne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.