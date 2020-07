Torino, in casa cocaina e una pistola rubata: due arresti

Sono stati arrestati per ricettazione, detenzione abusiva di armi e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Si tratta di due albanesi di 34 e 27 anni.

E’ successo martedì: gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia avevano notato due persone che, con fare sospetto, si erano incontrate in via Monti. Uno dei due, il 34enne, non fornisce valide spiegazioni circa la sua presenza in zona, cercando al contempo di eludere il suo reale domicilio. Nel corso del controllo, viene trovato in possesso di oltre 700 euro in contanti. In seguito alla perquisizione domiciliare, dove c’era il connazionale 27enne sono stati rinvenuti circa dieci grammi di cocaina e un bilancino di precisione, nonché una pistola semiautomatica nascosta all’interno di un armadio, risultata rubata a inizio anno. Alla luce dei fatti, i due sono stati tratti in arresto.