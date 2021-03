Torino. In casa porto d’armi abusivo e droga: denunciato 23enne [FOTO]

Il giovane, italiano, nascondeva in camera armi detenute illegalmente insieme a dell'hashish ed al materiale per il suo confezionamento

Gli agenti del Comm.to San Secondo hanno denunciato un 23enne italiano, detentore di un porto d’armi abusivo in casa e di droga.

SPACCIAVA NEL QUARTIERE, IN CASA HASHISH

E’ accaduto nel quartiere Santa Rita, nella giornata di mercoledì. I poliziotti sono intervenuti per controllare l’appartamento del 23enne dopo aver scoperto, in seguito ad indagini, la sua partecipazione ad un’attività di spaccio in zona. Il giovane, che risiede nell’alloggio insieme al padre, nascondeva in camera 40 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 2650 €.

NASCONDEVA ANCHE ARMI ABUSIVE

Ma non è finita qui: il denaro era custodito all’interno di un cofanetto insieme a 5 pistole, un’arma resa inerte e 4 piccole rivoltelle storiche, debitamente sequestrate. Sulla stessa mensola erano presenti anche 8 fra pugnali e armi da taglio, nessuno di questi mai denunciato alle Autorità. Il tutto è stato sottoposto a sequestro ed il 23enne è stato denunciato per detenzione abusiva di armi e di droga.