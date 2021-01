Torino, in caserma per sporgere una denuncia ma viene arrestato: possedeva oltre 600 grammi di droga [FOTO e VIDEO]

Si era presentato alla stazione dei Carabinieri di Rivoli per presentare una querela a ignoti per delle rigature trovate sulla carrozzeria della propria auto, ma una volta in caserma, a causa del forte odore di marijuana che emanava, ha insospettito gli agenti che lo hanno perquisito. Si tratta di un 28enne del luogo che, dopo la perquisizione, è stato trovato in possesso di 7 grammi di stupefacente negli slip. Per questo motivo è stata perquisita anche la sua auto, che ha permesso ai militari di trovare, all’interno del bagagliaio, 3 buste contenenti la stessa sostanza. La verifica è proseguita nell’abitazione dove, all’interno del comodino, sono state trovate altre 10 confezioni di droga, per un totale di 614 grammi di marijuana sequestrata. L’uomo è stato arrestato per possesso di droga.