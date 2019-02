Torino, in centinaia davanti al Comune contro il decreto sicurezza

Nonostante la neve, in centinaia, muniti di ombrelli e cappucci, si sono ritrovati davanti alla sede del Comune di Torino per manifestare contro il decreto sicurezza e sostenere la raccolta di firme per la petizione europea #WelcomingEurope finalizzata a chiedere all’Europa nuove politiche per l’accoglienza.

Hanno partecipato all’iniziativa i Radicali, Acli, ActionAid. Arci, Asgi, Oxfam, Cgil, Legambiente, Libera, Amref, Gruppo Abele, Uil, Caritas, Manitese, Cini, Amnesty Internazional, Cir Rifugiati, Aoi.