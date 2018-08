Torino, in centinaia davanti alla Prefettura per “contestare l’orrore della Diciotti” [LE FOTO]

In centinaia hanno risposto all’appello lanciato dal laboratorio culturale autogestito Manituana e dal centro sociale Gabrio per “contestare l’orrore della Diciotti”. Al presidio ‘Call for solidarity: confini aperti da Torino a Catania’, promosso davanti al palazzo della Prefettura, hanno partecipato tantissime persone. “Chiediamo una rottura definitiva con queste politiche sull’immigrazione. E auspichiamo confini aperti e libertà di movimento per tutti” dicono i manifestanti.

Al presidio, cui ha preso parte anche l’assessore regionale Giovanna Pentenero, hanno aderito diversi esponenti della onlus Rainbow4africa, di Emergency, delle Acli, dei sindacati di base e di alcuni partiti della sinistra italiana. Avviata anche una raccolta firme a sostegno di una petizione per “decriminalizzare il reato di solidarietà”. Contestato Salvini.