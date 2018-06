Torino, in mille a piazza Castello per la manifestazione contro Salvini LE FOTO

Dopo il caso "Aquarius" degli ultimi giorni in tanti hanno deciso di protestare contro il nuovo governo

In migliaia a Torino hanno manifestato in piazza Castello contro le iniziative intraprese dal governo contro i migranti.

Nel corso della manifestazione “porti aperti” tanti sono stati gli slogan contro Matteo Salvini, ministro degli interni, che ha tenuto banco con la sua scelta irremovibile di non far sbarcare in Italia la nave Aquarius.

Tra i presenti oltre ai sindacalisti di Cgil, Cisl e Uil, Radicali, attivisti di Emergency, di Rifondazione Comunista, e agli esponenti del mondo cattolico anche Sergio Chiamparino, presidente della Regione Piemonte, che ha preso la parola. “Di fronte a un linguaggio anche violento di chiusura è giusto dare segnale di apertura e accoglienza”.

Poi ha rilanciato la proposta di dare via a corridoi umanitari organizzati dall’Ue. “Sarà necessaria una revisione del Trattato di Dublino, pur sapendo che oggi sono proprio gli stessi esponenti politici europei più vicini a Salvini che avversano la modifica. Ma se si è europei lo si è sempre, non solo quando si tratta di prendere i fondi”.