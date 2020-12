Torino, in piazza Castello la protesta dei maestri di sci: “Fateci lavorare”

La manifestazione per dire no alla chiusura imposta a piste e impianti e per richiedere "ristori concreti". Cirio: "Pronti a riconoscere contributo di 2mila euro"

L’onda lunga dei maestri di sci invade Torino. Questa mattina, alle ore 11.30, l’Amsao (Associazione Maestri di Sci Alpi Occidentali), con in prima fila il presidente Gianni Poncet, ha guidato una manifestazione di protesta davanti al palazzo della Regione. L’esercito dei “professionisti della neve”, circa 300, è sceso in strada vestiti di tutto punto, con tute e poi sci, tavole di snowboard, racchette e qualcuno anche con gli scarponi, per far valere il proprio diritto a lavorare.

IN PIAZZA ANCHE GLI ALBERGATORI

La manifestazione è stata organizzata con il patrocino, tra gli altri, del Collegio Regionale Maestri di Sci del Piemonte, presieduto da Franco Capra (che rappresenta i 3.000 maestri e le circa 90 scuole sparse su tutto il territorio piemontese e ligure) e con quello dell’Amsi (Associazione Maestri Sci Italiani che in tutto rappresenta 14mila maestri di sci). Ma non solo. Sì, perché in piazza Castello, accanto ai maestri di sci è sceso, anche tutto il sistema economico alpino, a partire dagli “impianti a fune” rappresentati dal presidente dell’Arpiet Giampiero Orleoni. E ancora: c’erano gli albergatori del Piemonte e l’Ascom.

IL GRIDO DI PROTESTA DELLA FILIERA DELLA NEVE

Questo perché l’Amsao ha deciso di scendere in piazza per manifestare i propri diritti ma anche quelli di tutti i lavoratori e delle aziende che operano direttamente e indirettamente nella filiera dell’industria delle neve e che rischiano di soccombere in quanto, oltre ad essere privi di ammortizzatori sociali, sono privati della possibilità di lavorare, creare occupazione e sostenere l’economia delle Regioni Alpine e dell’intero Paese.

PONCET: FATECI LAVORARE

“Scendiamo in piazza – ha spiegato Gianni Poncet, che è anche sindaco di Sestrere – per poter lavorare data l’impossibilità a farlo imposta dal Governo. Una decisione gravissima con le Scuole di Sci che non potranno essere operative a partire dalla settimana di Natale e sino all’Epifania. Un fattore che peserà più del 40 per cento del fatturato diretto dopo che siamo già stati costretti a chiudere con due mesi di anticipo lo scorso marzo e aprile”.

INVOCATI RISTORI CONCRETI

Per il presidente dell’Amsao:”il nostro lavoro, la nostra economia e tutta quella derivante dall’indotto, sono legati alla stagione invernale”. Per questo motivo, è l’appello di Poncet: “siamo scesi in piazza per chiedere concreti ristori, maggior attenzione ed un aiuto dallo Stato e dalla Regione Piemonte affinché l’economia delle Scuole di Sci e dei Maestri possa contare su iniziative utili per sopperire alla situazione pesantemente negativa generata dal Covid-19 e che, come per le altre attività dalle alpi e degli appennini avrà pesanti ripercussioni negative che si rifletteranno anche nei prossimi anni dove bisognerà tornare a ricostruire un mercato mercato nazionale ed internazionale capace di generare un indotto turistico ed occupazionale di prim’ordine”.

DELEGAZIONE RICEVUTA DA CIRIO

Una delegazione di maestri di sci è stata ricevuta dal governatore del Piemonte Alberto Cirio. ”La Regione – ha detto il presidente della giunta – riconoscerà un contributo di 2mila euro per ogni maestro di sci come bonus per riuscire a compensare i mancati incassi di questi 15 giorni che per un maestro di sci possono anche voler anche dire il 50% del fatturato della sua attività”.

RICONOSCERA’ BONUS DI 2.000 EURO

“L’impegno – ha quindi aggiunto Cirio – è quello di continuare a lavorare perché da gennaio si possa ritornare ad avere le piste operative, gli impianti operativi perché stiamo parlando del primo prodotto turistico della regione”.