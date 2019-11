Operazione della polizia dopo un'attività di pattugliamento in borghese davanti a un bar di Mirafiori frequentato da pregiudicati: in manette un albanese

Un po’ come accade alle grandi catene di distribuzione, anche il mercato della droga ha le stesse esigenze: riempire i magazzini in vista delle feste natalizie. E’ questo che ha dichiarato Samir Ballesha, albanese di 32 anni, agli agenti del commissariato Mirafiori, quando hanno trovato all’interno del suo box 7 borsoni carichi di marijuana. Un colpo grosso, da oltre 71 chili.

ALL’INGROSSO AVREBBE FRUTTATO 900MILA EURO

“Era un carico che serviva per le richieste di Natale, io dovevo solo custodirlo per conto di altri” ha detto. I borsoni trovati sono 7, ognuno da 30 chili circa, per cui il carico originariamente custodito doveva essere di più di 200 chili. Probabilmente la maggior parte della droga era già stata smerciata. Un lavoro non proprio da novellino, visto che, venduta all’ingrosso, la roba avrebbe frutta circa 900mila euro. Se poi si pensa al dettaglio, la cifra diventa ancora più importante.

L’OPERAZIONE

L’operazione nasce da un’attività di pattugliamento in borghese davanti a un bar in zona Mirafiori, dove spesso si ritrovavano pregiudicati anche per concludere affari. Gli agenti decidono di pedinare una persona già vista in altre occasioni e arrivano così al box in via Arnaldo da Brescia, dove l’albanese deposita una borsa semirigida da supermercato. Quindi intervengono e scoprono il carico natalizio, arrestando Ballesha per detenzione ai fini di spaccio.

Le spiegazioni fornite dallo straniero, incensurato, non convincono: sostiene di essere stato in difficoltà economiche e di aver chiesto aiuto a dei connazionali del ‘giro’. “Ero disperato, pronto a correre anche molti rischi pur di mettere qualche soldo da parte” ha detto. Giura che fosse la prima volta in vita sua. Il suo ruolo, invece, sembra essere di un certo spessore. Le indagini proseguono: molti dati verranno inoltrati alla sezione narcotici della Squadra mobile per possibili ulteriori sviluppi.

IL VIDEO DEL BLITZ