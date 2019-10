Torino, in una casa la fabbrica dell’eroina. Scoperta anche ‘un’impresa a conduzione familiare’ [LE FOTO]

Tre chili di droga sequestrati, due arresti e una persona denunciata. E’ il bilancio della lotta allo spaccio di droga che la polizia sta conducendo a Torino. Nei giorni scorsi la squadra mobile ha scoperto una piccola ‘impresa a conduzione familiare’ con base operativa in Strada del Meisino. Grazie alle indagini dei ‘Falchi’, il 40enne Vincenzo Giagnotto è stato sorpreso mentre usciva dall’appartamento della zia con 60 grammi di marijuana che avrebbe dovuto consegnare a un acquirente.

La zia, che custodiva la droga, aveva in casa altri 800 grammi di marijuana, 50 grammi di cocaina e quasi 10.000 euro in contanti, oltre a tutto il materiale necessario alla realizzazione di singoli ovuli da smerciare al dettaglio, come bilancini elettronici, forbici e rotoli di buste in cellophane.

Nel corso dell’operazione è stata denunciata anche una seconda zia del quarantenne, poiché sorpresa mentre tentava di occultare una mazzetta di banconote per un ammontare di 1.250 euro.

IL LABORATORIO.

La mattina del primo ottobre, invece, gli agenti della squadra volante del commissariato Dora Vanchiglia hanno scoperto un appartamento in via Boccaccio adibito a laboratorio per il taglio e il confezionamento dell’eroina.

L’intervento è stato effettuato per dare ausilio ai vigili del fuoco, intervenuti sul posto perché allertati da altri condomini, impauriti dal forte odore di gas che usciva dall’appartamento.

Al loro ingresso nell’abitazione, gli agenti hanno trovato dei fornelli da campo aperti (la probabile causa del forte odore di gas), mascherine e miscelatori elettrici, diversi chili di sostanza marrone contenuta in un sacco e probabilmente utilizzata per il taglio, una pressa idraulica e degli stampi metallici con il rilievo del marchio da imprimere sui panetti.

Con tutta probabilità l’occupante dell’appartamento ha interrotto il proprio lavoro ed è fuggito poco prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, che comunque hanno rinvenuto e sequestrato tre panetti già confezionati, del peso di quasi tre chili, positivi ai reagenti dell’eroina e inviati, su disposizione della Procura, presso il perito per l’analisi qualitativa della sostanza.

Sono in corso serrate indagini per capire chi fosse l’occupante o gli occupanti dell’appartamento in cui era stato allestito il laboratorio.

Si attendono gli esiti dell’esame chimico della sostanza per verificare la presenza di eventuali sostanze nocive per la salute.