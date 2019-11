Torino, inaugurato il nuovo reparto di oncoematologia del Regina Margherita [LE FOTO]

E’ stata inaugurata, oggi, la nuova degenza di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino (diretto da Franca Fagioli) con 16 camere singole, spazi dedicati all’attività ludica (sala giochi e spazio adolescenti), all’attività educativa (nido e scuola di ogni ordine e grado) e ai genitori. Un nuovo importantissimo traguardo per la sezione Piemonte dell’associazione Adisco, presieduta da Maria Teresa Lavazza, ottenuto con il contributo di Compagnia di San Paolo.

Il reparto di Degenza di Oncoematologia pediatrica è ubicato al quinto piano e conta una superficie di circa 900 metri quadrati. Collocandolo al medesimo piano dei vicini reparti di “Day Hospital” e di “Centro Trapianti Cellule Staminali” si è voluto creare un percorso diagnostico-terapeutico sinergico e omogeneo per il paziente, attraverso una continuità sia estetica che funzionale tra i tre reparti.

Il reparto è servito da tre accessi con rispettivi ascensori e gruppi scala. È composto da un corridoio di lunghezza di circa 80 metri, che disimpegna da un lato le 16 camere di degenza, con i rispettivi bagni, e dall’altra parte i sevizi composti da sale mediche, segreteria, tisaneria, bagni e depositi. Al fondo del corridoio la grande sala giochi è stata riprogettata come un grande open-space dedicato al gioco e allo svago, con spazi ed arredi adatti ai piccoli pazienti. Adiacenti ad essa vi sono una sala riunioni a disposizione dei medici ed una sala per lo studio.

Pensando che potesse essere gradito tanto ai più piccoli quanto agli adolescenti, è stato scelto l’ambiente naturale come tema per l’allestimento grafico. Traendo ispirazione dalla natura, eccellente maestra di armonia, gli ambienti sono stati caratterizzati da illustrazioni di piccoli insetti, grandi farfalle e personaggi umani che si muovono insieme agli elementi naturali formando un tutt’uno. La costruzione di questa narrazione accompagna lungo l’intero corridoio i bambini e le loro famiglie, immergendoli in una natura onirica che si completa con frasi di personaggi noti che celebrano la natura e la sua bellezza. Il confronto, il conforto e la scoperta sono i temi grazie ai quali i giovani pazienti riescono a relazionarsi l’un l’altro creando una rete di comune empatia.

L’intimità di ogni paziente e della sua famiglia trova spazio nelle sedici camere di degenza, nelle quali si è ricreato un ambiente il più possibile familiare e domestico.

Ogni singola camera è stata ridisegnata a partire dalla porta di ingresso, passando per il bagno privato, fino ad arrivare all’illuminazione ed alla boiserie che avvolge l’ambiente. L’arredamento è costituito, oltre che da un letto e da un comodino, anche da una comoda poltrona-letto per i famigliari, una libreria e da un’ampia scrivania: quest’ultima, essendo rivolta verso il panorama della collina torinese, permette al paziente di entrare in relazione con l’ambiente circostante e, in questo modo, di rilassarsi ed estraniarsi dal contesto ospedaliero grazie all’immersione in un vero e proprio locus amoenus.

La sala gioco-svago comune rappresenta il vero fulcro del reparto: si tratta di un’area dedicata ai giovani pazienti e alle loro famiglie. Qui la natura si trasforma in architettura: i due pilastri, trasformati in alberi con le loro fronde, scandiscono lo spazio di un ambiente raddoppiato negli spazi e completamente rinnovato, grazie alla nuova illuminazione, ai nuovi arredi ed alle particolari nicchie dedicate alla lettura.

Il progetto di restyling del reparto di Oncoematologia pediatrica – a cura dello Studio Miroglio + Lupica Architetti Associati – ha tutti i requisiti per diventare un punto di riferimento nel mondo dell’architettura ospedaliera per la realizzazione di ambienti meno freddi ed asettici e più a misura di utente, partendo dalle reali esigenze di chi “abita” questi luoghi.

L’inaugurazione del reparto di Oncoematologia pediatrica è un risultato concreto che ha richiesto importanti investimenti pari a circa 1 milione e 500 mila euro, di cui 1 milione erogato da Adisco – Sezione Piemonte e 500mila euro da Compagnia di San Paolo. I lavori sono durati complessivamente solo cinque mesi e mezzo.