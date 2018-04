Torino, incendiata l’EdicolArte nel quartiere Aurora

Brutto episodio questa notte a Torino. L’Edicolarte per Aurora è stata data alle fiamme. A renderlo noto è stata la curatrice d’arte Rosy Togaci Gaudiano, curatrice del progetto nato un anno fa con la messa in opera di Luj Vacchino, per dare bellezza all’edicola abbandonata nel quartiere multietnico Aurora, all’angolo tra corso Vercelli e via Cuneo.

Questo il suo post su Facebook. “Una notte triste per l’edicolarte per Aurora sita in corso Vercelli 31/a angolo via CuneoTorino .

Da mesi l’edicola é stata il centro focale di interventi artistici con l’intento di riportare il bello in un’area in disuso del quartiere. Purtroppo nella notte tra il 14 e il 15 aprile l’edicola é stata incendiata, un gesto forte che lascia tutti noi artisti amareggiati . Non ci fermeremo davanti a questo atto intimidatorio da parte di ignoti . L’Arte non si ferma!”

La stessa Rosy Togaci Gaudiano ha anche annunciato, che per giovedì verrà messo in piedi un progetto ancor più forte.