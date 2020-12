Torino, incendio in un appartamento di corso Vercelli: salvi gli inquilini

Momenti di paura, questa mattina, a Torino dove, poco dopo le 10, per cause ancora in corso di accertamento, si è sviluppato un rovinoso incendio. Le fiamme sono divampate in un appartamento situato al quinto piano di uno stabile di corso Vercelli.

SALVATI DUE ANZIANI

Sul posto sono accorse diverse squadre dei vigili del fuoco ed una pattuglia di carabinieri. Gli inquilini dell’appartamento, una coppia di anziani, sono stati tratti in salvo dalle forze dell’ordine: i due coniugi stanno bene e non hanno riportato ferite. Affidati alle cure del 118 è stato somministrato loro dell’ossigeno.

IL DIVANO HA PRESO FUOCO

Ancora incerte le cause del rogo, sulle quali si sta cercando di fare chiarezza, tuttavia, dalle prime ricostruzioni, sembra che a prendere fuoco sia stato un divano e del materiale che si trovava sul balcone dell’abitazione.