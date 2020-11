Torino, incendio in un appartamento in corso Grosseto: una donna intossicata

Questa notte, intorno alle 4:30, in un appartamento in corso Grosseto, a Torino, una donna è rimasta intossicata dal fumo di un incendio divampato, secondo una prima ricostruzione, a causa di alcune candele rimaste accese in cucina. La donna è stata svegliata dal fumo. Evacuato l’intero condominio mentre la donna è stata portata in ospedale. Dopo il sopralluogo, i vigili del fuoco hanno dichiarato inagibile l’appartamento.