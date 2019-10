Paura, nel primo pomeriggio, in Largo Cigna a Torino, dove si è sviluppato un incendio nelle cantine di una palazzina Atc di cinque piani. Ancora da accertare le cause che hanno generato le fiamme.

Il palazzo è stato evacuato in via precauzionale: i vigili del fuoco si sono serviti dell’autoscala per liberare le persone che risiedono ai piani alti. Sette gli intossicati, per fortuna tutti in maniera lieve: sono stati soccorsi sul posto dai medici del 118. In Largo Cigna presenti anche i carabinieri.

Secondo quanto riferito dai cittadini, i box sottostanti sarebbero frequentati da spacciatori e tossicodipendenti: non si esclude che l’incendio possa essere collegato proprio a questo continuo viavai di persone.