E’ ancora da chiarire la dinamica che ha causato il gravissimo incidente di questa sera sull’autostrada A4, nei pressi di Santhià. Tre mezzi coinvolti: un furgone, che si è ribaltato, un’auto che è finita contro il guardrail e una terza che è finita in mezzo alle corsie. Una persona è stata condotta in pronto soccorso in codice rosso.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++