Torino, incidente tra un’auto e uno scooter all’incrocio: grave centauro

Tra via Monte Pasubio e corso Unione Sovietica

Un centauro è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Cto di Torino dopo un incidente avvenuto, ieri sera, all’incrocio tra via Monte Pasubio e corso Unione Sovietica. Trasportata all’ospedale Mauriziano per accertamenti la conducente della Smart, una donna di 52 anni.

Dai rilievi e dagli accertamenti effettuati dagli agenti della polizia municipale è emerso che il motociclista, un trentottenne italiano, guidava senza patente, mentre lo scooter – risultato rubato lo scorso maggio – aveva una targa appartenente a una moto Suzuki 400, intestata a persona deceduta nel 2018. Lo scooter è stato sequestrato.