Torino, incidente da film all’incrocio: tre automobilisti in ospedale

Grave incidente stradale, nella notta, all’incrocio tra corso Francia e corso Brunelleschi, a Torino. Tre auto, una Fiat 500, una Citroen C3 e una Giulietta Alfa Romeo, si sono scontrate violentemente, e in maniera rocambolesca – probabilmente a causa dell’eccessiva velocità – sono rimbalzate sullo spartitraffico andando ad abbattere due paline semaforiche.

All’arrivo degli agenti del Reparto Radiomobile della polizia municipale, lo scenario che si è presentato è simile a quello di un set cinematografico, con pezzi di auto (motore, ruote, paraurti) sparsi su tutto l’incrocio. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare per estrarre dalle lamiere i tre conducenti, poi trasportati in codice giallo all’ospedale Martini dal 118.

Gli agenti della municipale hanno effettuato i rilievi dell’incidente, ma la dinamica è ancora da definire. Al momento dell’impatto il semaforo era funzionante e per la ricostruzione di quanto accaduto saranno sentiti i testimoni e acquisite le immagini delle telecamere.

Il comandante Bezzon, che da settimane pone l’attenzione ed esprime la sua preoccupazione sui comportamenti degli automobilisti in violazione delle regole del Codice della strada, commenta così l’accaduto: “Fortunatamente i danni alle persone non sembrano gravi come lo scenario dell’incidente lascerebbe immaginare, ma sinistri del genere sono la conseguenza di violazioni al Codice della Strada, e in particolare del semaforo rosso, che mettono in serio pericolo la sicurezza degli automobilisti, anche di quelli che non trasgrediscono. Sono ormai mesi, che cerchiamo di contrastare con tutte le nostre forze questi comportamenti poco responsabili. Ogni giorno registriamo ancora troppe infrazioni intollerabili e pericolose. Oltre alle violazioni di semaforo ci sono eccessi di velocità, assurdi in un contesto urbano con punte registrate oltre 150 chilometri orari, e troppe persone che non allacciano la cintura di sicurezza. Così non va, ci si fa male. Sto seriamente pensando che forse occorrerebbe una massiccia azione comunicativa su quei comportamenti sbagliati che mettono più a rischio la sicurezza degli automobilisti e non solo”.