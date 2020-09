Torino. Incidente in corso Grosseto, auto si ribalta: due feriti [FOTO]

Nonostante lo schianto sia stato abbastanza deciso, le persone coinvolte non hanno riportato ferite gravi

Due automobili si sono schiantate in un incidente stradale avvenuto questa sera in corso Grosseto, a Torino. L’impatto è stato tale da causare il ribaltamento di una delle due vetture. Fortunatamente, nonostante lo schianto sia stato abbastanza deciso, le persone coinvolte non hanno riportato ferite gravi.