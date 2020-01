Traffico in tilt, a Torino, per un incidente avvenuto, nel pomeriggio, nel sottopasso di Porta Palazzo. Da quanto si apprende, sono quattro le auto coinvolte nel tamponamento a catena: ci sono feriti, tutti in modo lieve. Sul posto i medici del 118 e la polizia municipale: chiuso temporaneamente il sottopasso da via della Consolata in direzione collina.