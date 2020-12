Torino, sequestro di persona, corruzione ed altri reati: indagati quattro poliziotti

L’accusa mossa nei loro confronti, è di quelle pesanti: aver gestito attività info-investigativa al di fuori delle cosiddette “regole procedurali”. Per questo motivo quattro agenti in servizio presso il commissariato Dora Vanchiglia sono finiti sotto la lente della magistratura.

LE INDAGINI

Le indagini, svolte, in totale sinergia dalla Squadra Mobile e dalla procura di Torino, sono scaturite dalla denuncia presentata da uno straniero di origini marocchine il quale, al termine dell’attività investigativa, è stato arrestato per droga e corruzione su ordine dello stesso gip che sovrintende all’indagine sui poliziotti.

SOSPESI DAL SERVIZIO

Si tratta del gip Ersilia Palmieri la quale, nel caso specifico degli agenti indagati, ha disposto, nei loro confronti, la misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio, per periodi compresi tra 6 e 10 mesi.

LE ACCUSE

Ai quattro poliziotti, in particolare, sono state contestate condotte che hanno integrato i reati di cui agli artt. 605, 314, 317, 319, 479 c.p. e di cui all’art. 73 del D.P.R. 309/90 (quest’ultimo in relazione ad una specifica operazione di polizia condotta con metodologie non conformi alla normativa): in sostanza, tra le accuse mosse, spiccano il sequestro di persona, la concussione, il peculato, la corruzione e il falso ideologico in atto pubblico.