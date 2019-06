«Torino ingannata dal sogno olimpico e da certa politica»

Se non fosse che quella parola proprio non gli piace, Pier Franco Quaglieni sarebbe da definire un «intellettuale scomodo», uno che certo non le manda a dire. «Ma io non mi sento un intellettuale, quella parola è ormai sputtanata, è offensiva. Poi la cosiddetta classe intellettuale ha le stesse colpe di quella politica. Sarà che un tempo c’erano i “maestri”, mentre oggi sono solo “professori”. E non ci sono allievi, non c’è trasmissione del sapere». Professore, lei nel 1968, assieme a Mario Soldati e Arrigo Olivetti, fondava il Centro Pannunzio. Con quale spirito nasceva?

«Ho recentemente ritrovato, mettendo a posto la casa dei miei genitori, una lettera con cui il professor Getto, il grande italianista, mi ringraziava, proprio in quei tempi, per la solidarietà espressa quando le sue lezioni furono interrotte dai contestatori.

