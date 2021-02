Torino, ingoia dosi di cocaina alla vista dei carabinieri: fermato e arrestato

In manette un cittadino senegalese: stava cedendo lo stupefacente ad un cliente, 45enne italiano, in corso Toscana

Proseguono i controlli antidroga dei carabinieri a Torino, dove i militari hanno arrestato un pusher senegalese, trovato a vendere stupefacente ad un cliente, 45enne italiano.

E’ accaduto in corso Toscana, quartiere Lucento. Il senegalese stava cedendo una dose di cocaina al 45enne, suo acquirente. In zona, però, circolavano i carabinieri della Stazione Torino Le Vallette, che hanno subito visto la scena ed hanno fermato i due. Alla vista dei militari, quindi, il pusher ha ingoiato le dosi di cocaina che nascondeva in bocca, nel cavo orale: per lui sono scattate ugualmente le manette. L’italiano è stato invece segnalato come “assuntore di droga” alla Prefettura.