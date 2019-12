Torino, investe agente e centra quattro veicoli: arrestato dopo lungo inseguimento

Prima si è fermato in prossimità di un cittadino di colore, chiedendogli qualcosa, poi ha ignorato l’alt dei poliziotti che erano stati allertati da alcuni colleghi che avevano assistito alla scena: un giovane di 21 anni, in compagnia di un amico, si è dato alla fuga alla guida della sua Citroen C2.

L’episodio si è verificato l’altro ieri sera, poco dopo le 22, a Barriera Milano e ha dato vita a un lungo inseguimento. Nello sfuggire al controllo il giovane ha investito volontariamente un poliziotto, colpendolo alla gamba destra all’altezza della coscia e del ginocchio: l’agente riporterà una prognosi di otto giorni.

Successivamente ha imboccato via Santhià in direzione esterno città, inseguito da una volante per le vie Sempione e Mercadante e quindi su strada Lanzo dove l‘auto, prima di fermarsi definitivamente, ha centrato quattro veicoli parcheggiati per strada.

Al 21enne è stata sospesa la patente di guida a tempo indeterminato. Essendosi rifiutato di sottoporsi al test sull’assunzione di droghe, oltre a essere arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, è stato anche denunciato ai sensi dell’art. 187 del Codice della Strada.