Torino, investiti da una benna meccanica: marito e moglie feriti in via Genova

Una coppia di anziani, marito e moglie, è stata investita da una benna meccanica per il trasporto di materiali, in quel momento impegnata in alcuni lavori. E’ accaduto questa questa mattina in via Genova (angolo via Baiardi), a Torino.

SOCCORSI E TRASPORTATI AL CTO

Il mezzo ha sfiorato l’uomo ferendolo in maniera lieve, mentre la donna, nell’urto è, caduta a terra rimanendo ferita in maniera più seria rispetto al compagno. I sanitari del 118, accorsi tempestivamente sul posto, li hanno soccorsi e trasportati all’ospedale Cto di Torino. Sul posto, per i rilievi di rito, anche la polizia municipale.