Torino. Involucri di cocaina nascosti nello sgabuzzino chiuso a chiave: arrestato [VIDEO]

L'uomo, 29enne marocchino, è stato controllato e trovato in possesso di circa 915 euro in contanti

Gli agenti del Commissariato Dora Vanchiglia hanno arrestato un uomo, 29enne marocchino, per detenzione di sostanza stupefacente. Il malvivente nascondeva la droga, involucri di cocaina, nello sgabuzzino del suo alloggio, che i poliziotti hanno controllato dopo aver ricevuto notizia della presunta attività di spaccio in zona corso Principe Oddone, a Torino.

Lo straniero è stato trovato dapprima in possesso di circa 915 euro in contanti e quindi di un mazzo con sette diverse chiavi. Due di queste consentivano l’accesso allo sgabuzzino: qui gli agenti hanno ritrovato una scatola di cartone contenente tre involucri in cellophane con cocaina per un peso totale di 96 grammi, ed un bilancino di precisione.