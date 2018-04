Torino, l’ironia viaggia in bus: sul 56 posto riservato a “invalidi di guerra e presidenti della Camera” [LE FOTO]

L’ironia lascia il web e trova posto sull’autobus 56, dove, questa mattina su un sedile è stata apposta una targhetta recante questa scritta: “Riservato a invalidi di guerra e presidenti della Camera”.

Evidentemente qualcuno, a Torino, non ha dimenticato il primo giorno in Parlamento del presidente della Camera Roberto Fico e ha deciso di scherzarci su in maniera simpatica e originale.

Le foto sono state pubblicate su Facebook dal consigliere regionale Lucio Cassiani (Pd) e hanno avuto subito un notevole successo in termini di condivisioni. “L’artista è un genio” ha commentato Cassiani.