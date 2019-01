Torino, la bellezza della prima neve dell’anno al bioparco Zoom [LE FOTO]

La prima neve dell’anno colora di bianco il bioparco Zoom di Torino, che ha attivato tutte le procedure standard “contro” il freddo. Tutti gli animali hanno a disposizione holding interne riscaldate (le temperature variano in base alla specie) e durante l’inverno con temperature fredde, ma nella norma, possono decidere se rimanere all’interno o se uscire nell’habitat esterno, in particolare quando c’è il sole.

Una curiosità: i pinguini sudafricani hanno una loro holding interna ma tendenzialmente, essendo animali monogami che scelgono una compagna e un nido per tutta la vita, non la utilizzano. Per questo motivo sono state installate delle coperture termiche sopra i nidi che consentono che le temperature all’interno delle tane non scendano mai sotto lo zero.

Il bioparco in questo periodo è chiuso al pubblico, ma lo staff di zoologia è sempre presente. Zoom riaprirà al pubblico nel mese di marzo.