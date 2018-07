Torino, la coca era nascosta negli accendini: pusher in manette [LE FOTO]

I suoi spostamenti serali, a bordo di una Lancia Delta Blu, avevano insospettito gli agenti del commissariato Barriera Milano di Torino, che hanno deciso di tenerlo d’occhio. Il sospetto si è rivelato fondato, perché quell’uomo, un marocchino 38enne sposato con una cittadina italiana e senza lavoro, utilizzava l’auto per vendere cocaina.

IL FATTO.

Alcune sere fa gli agenti hanno sorpreso la Lancia Delta blu parcheggiata in pieno centro. Prima hanno fermato un ragazzo appena sceso dall’auto: il giovane ha consegnato un ovulo termosaldato contenente 0,63 grammi di cocaina, spiegando di averlo appena comprato per 60 euro da un marocchino.

Dopo poco, in una via del quadrilatero romano, hanno visto salire a bordo una donna, anche lei per pochi istanti: gli agenti l’hanno pizzicata mentre nascondeva cocaina nel reggiseno (un ovulo termosaldato di 0,58 grammi pagato 40 euro). I poliziotti sono quindi entrati in azione passando al setaccio il veicolo in via Moris.

LA COCA NASCOSTA NEGLI ACCENDINI.

Nascosti nel bracciolo centrale dell’auto, c’erano due accendini, totalmente svuotati del gas e riempiti con 6 ovuli ciascuno, per un totale complessivo d 12 ovuli e 7,80 grammi di cocaina.

Lo stratagemma escogitato dal pusher, per eludere eventuali controlli improvvisi delle forze dell’ordine, consisteva nel far salire gli acquirenti a bordo dell’auto, dopodiché, avvalendosi di una forbicina, far saltare la capsula di chiusura inferiore dell’accendino e prelevare l’ovulo dal suo interno.

LA PERQUISIZIONE.

Dopo non aver trovato nulla nella casa dello straniero, gli agenti hanno notato che il pusher possedeva un secondo mazzo di chiavi che apriva un cancello carraio, non lontano dalla sua abitazione, dal quale la Lancia Delta blu era stata vista uscire nei giorni precedenti.

All’interno, nascosti in una sedia sdraio, in alcuni capi d’abbigliamento e dentro una scatola, sono stati trovati circa 300 grammi di cocaina, oltre a 2 bilancini di precisione, candele, fornetti da campeggio, nastro adesivo e altro materiale destinato alla preparazione e al confezionamento della sostanza.

Al trentottene marocchino, finito in manette, è stata inoltre sequestrata la cifra di 540 euro, frutto dell’illecita attività di spaccio condotta nella serata.