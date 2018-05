Torino, la consigliera Foglietta: “Quando dichiaro che Niccolò ha due mamme lo rendo più libero dai pregiudizi”

In occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la consigliera del Comune di Torino Chiara Foglietta (Pd) e genitore del primo bimbo con due mamme registrato alla nascita, ha voluto postare un toccante e significativo messaggio su Facebook.

“Non hai paura che venga preso in giro tuo figlio? – ha scritto -. Quante volte ho sentito questa frase in questo primo mese di Niccolò. Quale madre non ne ha? Hanno avuto paura per me i miei genitori, credo ne abbiano tanta ancora oggi. Perché l’omotransfobia esiste. Nella vita, nelle scuole, sui social, nei posti di lavoro. E si “combatte” giorno per giorno mostrando noi stessi senza finzioni, facendo coming out, lavorando con le associazioni lgbt, creando leggi laddove mancano. È un esercizio giornaliero: ogni volta che dichiaro che Niccolò ha due mamme rendo lui più libero dai pregiudizi, più consapevole e più forte.

Siate liberi, siate voi stessi, siate sinceri. Sempre. Non siete soli.

#idahot

#17maggio”.