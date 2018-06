Beccato in via Porporati

Gli agenti del commissariato Barriera Milano di Torino hanno arrestato un marocchino di 31 anni per spaccio di sostanze stupefacenti.

Lo straniero, a bordo di un’auto parcheggiata in via Porporati, è stato fermato per un controllo: ben nascosti in un sacchetto di carta riposto nel vano portaoggetti dello sportello posteriore c’erano quindici ovuli contenenti oltre 160 grammi di hashish. Inoltre gli agenti hanno sequestrato al pusher 300 euro in contanti.