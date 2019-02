Torino: per la festa di San Giovanni droni, robot e auto a guida autonoma

La città punta ancora sulle nuove tecnologie per festeggiare il Santo patrono: pronte coreografie aeree luminose e spettacoli di robotica

La decisione della giunta comunale, che ora cerca sponsor per l'iniziativa

Anche nel 2019 Torino celebra San Giovanni con i droni, aggiungendo ancora più tecnologia con esibizioni di robotica e di auto a guida autonoma. Lo ha deciso la giunta comunale che oggi ha deliberato di avviare la ricerca di sponsor per le iniziative per il Santo patrono della città.

FESTEGGIAMENTI TECNOLOGICI

L’intenzione della Amministrazione è dunque non solo quella di replicare la coreografia aerea luminosa che lo scorso anno aveva sostituito per la prima volta i fuochi d’artificio, ma anche di incrementare lo spettacolo con un numero di droni maggiore. La Città ha dunque deciso di puntare nuovamente sulle nuove tecnologie promuovendo anche, in occasione e a corollario dei festeggiamenti, esibizioni di auto a guida autonoma e di robotica.