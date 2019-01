Torino, la Lega in piazza: raccolta firme per dire no al processo contro Salvini

I militanti torinesi della Lega scendono in piazza per raccogliere firme a sostegno di Matteo Salvini. Sabato e domenica saranno presenti in tutte le circoscrizioni della città i banchetti per manifestare la propria solidarietà al ministro dell’Interno. “Il caso della nave Diciotti è un caso politico e non deve essere trascinato in tribunale” fa sapere il Carroccio.

“Il caso Diciotti – dichiara il segretario della Lega torinese, Fabrizio Ricca – non deve diventare un pretesto per impedire che il ministro dell’Interno faccia quello per cui gli italiani lo hanno messo lì: bloccare gli sbarchi clandestini nel nostro Paese”.