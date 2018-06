Torino, la Lega: “Revocare la cittadinanza onoraria a Roberto Saviano”

Il capogruppo comunale Ricca: "Dal 2008 a oggi non si è mai presentato a ricevere il riconoscimento. E la condanna per plagio nei suoi confronti indebolisce le motivazioni per cui è stata conferita la cittadinanza"

Dalla Lega una proposta che farà discutere non poco. E che darà il via a nuove polemiche. Il capogruppo comunale e segretario torinese della Lega Fabrizio Ricca chiede infatti che sia “revocata la cittadinanza torinese (conferita il 3 marzo del 2008) a Roberto Saviano”.

Ricca ha già depositato una mozione in merito, ricordando che “andrebbe tolta anche la scorta” al giornalista e scrittore partenopeo autore di ‘Gomorra’.

L’esponente della Lega ricorda che Saviano “nonostante sia venuto a Torino varie volte in questi anni, non si è mai presentato a ricevere il riconoscimento e non ha neppure mai espresso la volontà di venire nel capoluogo piemontese a ritirarlo”.

“Inoltre – continua Ricca – la condanna per plagio nei suoi confronti indebolisce le motivazioni per cui è stata conferita la cittadinanza. Come è già avvenuto in passato per altri casi, la Città di Torino può benissimo revocare la cittadinanza onoraria a Roberto Saviano”.