Gli agenti del reparto sicurezza stradale integrata della polizia municipale di Torino hanno fermato ieri sera, sabato 8 giugno, in corso Moncalieri, una Limousine Lincoln di quasi vent’anni di vita che trasportava sette ragazze per un addio al nubilato.

Il veicolo non è risultato in regola con le autorizzazioni e, quindi, è stato sottoposto a fermo amministrativo per un periodo che sarà stabilito dalla Motorizzazione Civile e che varia da uno a sei mesi.