Torino, la lite per la droga degenera in un’aggressione con un coltello da macelleria

Mercoledì pomeriggio gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia di Torino sono intervenuti in un condominio di corso Regina Margherita dopo aver ricevuto la chiamata di una donna che ha segnalato l’aggressione subita dal fratello.

In un alloggio gli agenti hanno trovato un 40enne di nazionalità marocchina ferito alla testa e al braccio: ha raccontato che, qualche giorno prima, si era recato a casa di un loro connazionale per acquistare della droga in compagnia di un suo conoscente. Subito, però, erano sorti problemi per motivi economici.

Martedì sera, i due connazionali del quarantenne si erano presentati da quest’ultimo e, dopo averlo invitato a consegnare 600 euro, lo avevano aggredito fisicamente. Mercoledì, la coppia è tornata e la situazione è degenerata: il quarantenne è stato ferito a un orecchio e uno dei due, un trentaduenne, ha subito una sorte simile venendo ferito alla schiena. In entrambi i casi con un’arma da taglio. Al primo sono stati riconosciuti 10 giorni di prognosi, al secondo 7. Gli agenti hanno poi ritrovato sul ballatoio, teatro del fatto, un coltello da macelleria.

Entrambi sono stati denunciati per lesioni aggravate; al terzo uomo, un marocchino di 33 anni, sono stati invece contestati i reati di lesioni per l’aggressione del giorno precedente con un cacciavite, ed evasione. Il trentatreenne, infatti, era sottoposto al regime degli arresti domiciliari.